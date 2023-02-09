شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الأردنية تعلن وفاة مواطنة جراء الزلزال في أنطاكيا التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت أردنية؛ جراء الزلزال في مدينة أنطاكيا التركية، وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي.

وأكد "المجالى" أنّ وحدة مركز عمليات الخارجية الأردنية قد تلقت اتصالاً من ذوي مواطنة أردنية مقيمة في مدينة أنطاكيا، مساء الخميس، وأفادوا بأن زوجها أكد وفاة شقيقتهم؛ جراء الزلزال في أنطاكيا.

وأضاف، أن وزارة الخارجية الأردنية تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كل من دمشق وأنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، جراء الزلازل التي ضربت البلدين.

أوضح المجالي، أن الفريق القنصلي، الذي تم إرساله من السفارة الأردنية في أنقرة إلى مدينة أنطاكيا، يواصل متابعة أعمال البحث والتحري عن الأردنيَّين اللذين انقطع الاتصال بهما، مع السلطات التركية وفرق الإنقاذ والمستشفيات.