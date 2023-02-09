شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه في إطار التصدى لظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حيدرة، فريانة، تالة و دخيلة توجان من ضبط 67 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.