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تونس تُحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

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القاهرة - سامية سيد -  أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه في إطار التصدى لظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات حيدرة، فريانة، تالة و دخيلة توجان من ضبط 67 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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