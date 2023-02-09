شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تسهيل الإجراءات على الحجاج العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم /الخميس/، حرصها على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.

وقال وزير الحج السعودي توفيق الربيعة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن المملكة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين"، لافتاً إلى استقبال 125 ألف معتمرٍ عراقي منذ افتتاح منفذ (عرعر) الجديد.

وأضاف أنه تم توفير مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين، مشيرا إلى تخفيض مبلغ التأمين على المعتمرين والحجاج العراقيين بنسبة تتراوح ما بين 60-70%.

من جانبه، أعلن رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي مناقشة فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية، من بينها منفذ (جميمة)، موضحا أن السعودية ألغت شرط العمر على الحجاج العراقيين، مؤكداً الاتفاق مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين.