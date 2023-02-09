شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى ويعتقله بالقرب من مخيم "الفوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، الرصاص الحي على فلسطيني بالقرب من مخيم "الفوار" جنوب الخليل، واعتقلته.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار في منطقة "الدلبه"، وأطلقت الرصاص الحي على السائق، الذي ترك ينزف، قبل أن تنقله بسيارة عسكرية، دون معرفة وضعه الصحي.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صيادين اثنين في بحر شمال قطاع غزة، واستولت على معدات الصيد الخاصة بهما.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت - في وقت سابق اليوم - الصيادين شمال القطاع وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم.