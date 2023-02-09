شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق للرئيس الإماراتى: مستعدون لبناء شراكات اقتصادية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، استعداد الحكومة للتعاون فى مجالات عدّة، وبناء شراكات اقتصادية متميزة.

وبحث السوداني - وفقا لبيان مكتب رئاسة الوزراء أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات التي وصلها اليوم الخميس، بدعوة رسمية ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال رئيس الوزراء العراقي "إن تلبيته هذه الدعوة تأتي تعبيراً وتوثيقاً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للتطلعات المشتركة إلى تنميتها، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون في مجالات عدّة، وبناء شراكات اقتصادية متميزة تعود بالنفع على شعبي البلدين".

من جانبه، رحب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بزيارة السوداني، معرباً عن شكره لتلبية الدعوة الرسمية، مؤكدا أن الإمارات تأمل في إيجاد علاقات متميزة مع الحكومة الحالية، نحو المزيد من التعاون البنّاء والتكامل الاقتصادي.

