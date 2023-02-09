شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ورئيس الوزراء العراقى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى - الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات - العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتنويع آفاقه فى جميع المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.