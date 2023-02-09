شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد حكومى رفيع المستوى.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - أنه "جرت مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف".

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، للبحث في توطيد وتعزيز التعاون الثنائى والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى قد أكد - في وقت سابق - أن زيارته إلى الإمارات تأتي تأكيد على رغبة العراق الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات ومنها الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.