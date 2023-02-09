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إدارة المسجد النبوى بعد دخول سائحتين بلباس مخالف: تم إفهامهما خصوصية المكان

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بيانًا يتعلق بواقعة دخول سائحتين ساحة المسجد النبوي الشريف بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، وقالت بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ إن دخول السيدتين كان عن طريق الخطأ، وجرى إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي.

 

وقال البيان: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق: ١٤٤٤/٧/١٧ه من دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، فقد تبين بأن دخولهن عن طريق الخطأ، وقد تم إفهامهما وفق المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، وتعرفيهن برسالة المسجد النبوي، وقد أبدين تفهمهن لإرشادات العاملين وعبرن عن شكرهن وتقديرهن على ما وجدنه من حسن التعامل".

 

وأضاف البيان: "كما تسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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