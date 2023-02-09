شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: تقديم مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا بـ6 ملايين و500 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأوروبى أنه سيقدم دعما إضافيا طارئا لسوريا وتركيا، ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6 ملايين و500 ألف يورو، بموجب آلية الحماية المدنية التابعة للتكتل.

ودعا مسئول إدارة الأزمات فى المفوضية الأوروبية- وفقا لبيان نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمى- الدول الأعضاء الاستجابة لطلب رسمي تقدمت به دمشق عبر هذه الآلية، موضحا الحاجة لضمانات كافية؛ للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى المحتاجين.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا جمع مساعدات دولية أخرى إلى سوريا وتركيا، وذلك من خلال استضافة مؤتمر للمانحين، مطلع مارس القادم، في بروكسل.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأربعاء الماضي الـ15 ألف قتيل، بينما كان رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.