شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية تونس والجزائر يؤكدان حرصهما الثابت على تنسيق التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ونظيره الجزائري رمطان العمامرة، حرصهما الثابت على مواصلة تعزيز سنة التشاور وتنسيق مختلف مجالات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية بما يحقق مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.