شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد وقوفها بجانب منكوبي الزلزال المدمر في سوريا وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، أن المملكة حكومة وشعبا تقف مع الشعب التركي والسوري لتخفيف آثار الزلازل.



وأشار الربيعة، في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء، عقب إطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا تركيا، إلى أن المملكة تحرص على إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية في الأماكن المتضررة، من خلال مشاركة السعودية جهات حكومية سعودية لضمان إيصالها للمحتاجين.



وقد بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتسيير جسر جوي عاجل، لمتضرري الزلزال الذي وقع أول أمس الإثنين في تركيا وسوريا، وذلك امتثالا لتوجيهات القيادة في المملكة التي وجهت المركز بتسيير جسر جوي، وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي.