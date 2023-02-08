شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يؤكد استعداده لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، استعداد بلاده لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سوريا من أي دولة أو جهة.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد، وفدًا وزاريًا لبنانيًا برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، حيث نقل الوفد تعازي وتضامن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سوريا، مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي لتقديم واجب العزاء وواجب المساعدة؛ لأن اللبنانيين يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن لما حصل، وعليهم الوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة.



واستعرض أعضاء الوفد للرئيس الأسد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، من أجل تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة.



بدوره شكر الرئيس الأسد الوفد على الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا، والتي تحقق آثارًا فعلية على الأرض، وتترك أثرًا معنويًا لدى الشعب السوري.



وأكد الرئيس الأسد أهمية التعاون بين لبنان وسورية في جميع المجالات، انطلاقًا من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان، والمصالح المشتركة التي تجمعهما.