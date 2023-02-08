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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائري ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية، و161 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 1 وحتى 7 فبراير الجاري، من ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 4 قنابل تقليدية الصنع، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط 108 تجار مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 300 كجم، فضلا عن ضبط نحو 713 ألف قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.