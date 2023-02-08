شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تخطط لمزيد من الدعم لتركيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة البريطانية إنها تخطط لمزيد من الدعم لتركيا وسوريا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن هناك جهودًا كبيرة تتم في عمليات الإنقاذ رغم ضعف الإمكانيات، حيث إنه تم حتى الآن إنقاذ أكثر من 2200 شخص جراء الزلزال الذي ضرب سوريا أول أمس، وتقدم الجهات المختصة العلاج اللازم لهم وتأمينهم.



وأضاف عرنوس، خلال تفقده للمواقع التي ضربها الزلزال وأعمال إزالة الأنقاض وإنقاذ الضحايا في حلب، وفقًا للتليفزيون السوري -: "أن الرئيس السوري بشار الأسد وضع خطة واضحة وصريحة لإنقاذ الأحياء وإخراج الجثامين وفتح المحال، وتحديد الأماكن الخطرة، ودعم المحافظات بمستلزمات الإنتاج والمحروقات والأدوية وتشكيل فرق وتحديد المهام لكل جهة من الجهات".



وأوضح أن كل الوزراء والمحافظين والمسئولين في المفاصل الإدراية والفنية الحزبية يتواجدون في الموقع لمتابعة الأحداث والإجراءات المتخذة على أرض الواقع.