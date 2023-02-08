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الهلال الأحمر العراقى: إرسال 60 طن مساعدات إغاثية إلى غازى عنتاب التركية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الهلال الأحمر العراقى، اليوم الأربعاء، عن دفعة مساعدات إغاثية ستصل إلى غازى عنتاب التركية.

وأكدت الهيئة ـــ في بيان صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع) ــــ أن دفعة مساعدات إغاثية ستصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى غازى عنتاب التركية على متن الطائرات العراقية، مشيرة إلى أن فريق إنقاذ عراقي يتوجه إلى تركيا للمساعدة في عمليات إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال.

وأوضحت، أن ستين طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية جاهزة لإرسالها إلى سوريا، وأن المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها بتنسيق ودعم الحكومة العراقية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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