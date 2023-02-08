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البحرية المغربية تنقذ 167 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مغربى، أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية المغربية، والعاملة فى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسى، قدمت المساعدة، خلال الفترة ما بين 28 يناير و 7 فبراير 2023، لـ 167 شخصا اثناء محاولتهم للهجرة بطريقة غير مشروعة من جنسيات مختلفة، من بينهم اشخاص ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح المصدر أن هؤلاء الاشخاص حاولوا العبور فى رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، و عن طريق السباحة .

وأضاف المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية المغربية، قبل نقلهم إلى أقرب الموانئ المغربية، وتسليمهم إلى السلطات المعنية من أجل القيام بالإجراءات الجارى بها العمل. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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