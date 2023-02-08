شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين أحدهم صحفى بتليفزيون فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم صحفى، فى قرية بيت إكسا التابعة لمحافظة "القدس" المحتلة.