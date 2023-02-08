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الأمن الوطنى العراقى يحبط مخططا إرهابيا لـ "داعش" جنوبى بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطنى العراقى، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط إرهابى لتنظيم "داعش" جنوبى العاصمة بغداد، واعتقال العناصر الإرهابية التى كانت تعتزم تنفيذ المخطط.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة لداعش بتشكيل مجموعة إرهابية جنوبِ بغداد واعتقال عناصرها".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق، اعتقال أربعة إرهابيين "خطرين" في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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