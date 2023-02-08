شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد النظام السورى لا تشمل المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، أن العقوبات ضد النظام السورى لا تشمل المساعدات الإنسانية، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تضع أى عراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السورى، وأن كل العقوبات الأمريكية تضمن استثناءات بالنسبة للمساعدات الإنسانية.

وأوضح وربيرج، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لديها تواصل مباشر مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية في شرق وشمال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده تقوم حاليا بتقييم الوضع فى معبر "باب الهوى" السورى لتقديم المساعدة للمتضررين جراء الزلزال المدمر.

وفيما يتعلق بنوعية المساعدات المقدمة للمتضرين في تركيا وسوريا، أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت معدات تُستخدم في إنقاذ المتواجدين حاليا تحت الأنقاض.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستقدم كل المساعدات اللازمة والممكنة للشعب السوري في كل أنحاء البلاد عبر الأمم المتحدة.