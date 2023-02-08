شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الليبى" يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتواصل السياسى الداخلى والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصدر مكتب رئاسة مجلس النواب الليبى، قرارا يقضى بتشكيل لجنة للتواصل السياسى الداخلى والخارجى والدول التى لها علاقة بالملف الليبى برئاسة النائب الليبى فتح الله حسين السيعطى .

و أوضح المكتب في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة ألأنباء الليبية ، أن المادة الأولى من القرار الذي صدر تحت رقم " 1 " لسنة 2023 ، تضمنت أن اللجنة تضم في عضويتها النائبان أسامة فرج الشعافي و ابتسام عبد الحفيظ الرباعي، ووفقا للمادة الثانية من القرار اسندت للجنة المذكورة مهام التواصل السياسي بالداخل و الخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي ، وذلك من خلال عقد الزيارات واللقاءات بغية الوصول لأرضية مشتركة بين الاطراف السياسية ، بالاضافة إلى تقديم رؤية لمجلس النواب لحل الازمة السياسية .

وأضاف أن المادة الثالثة من احكام هذا القرار شددت على العمل به من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه .

