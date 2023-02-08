شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار دمشق الدولى لدعم متضررى الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرة أردنية، اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لمتضرري الزلزال.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن الطائرة الأردنية تحمل على متنها أكثر من 12 طنا من المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة الهاشمية للشعب السوري الشقيق.

وأكد القائم بأعمال سفارة الأردن في دمشق باسل الكايد ـ في تصريح خاص للتلفزيون السوري ـ أن بلاده سوف تبذل كل ما تستطيع لدعم الشعب السوري الشقيق في هذه المحنة، وذلك بناء على توجيهات من الملك عبد الله الثاني.

وكشفت بيانات رسمية بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ارتفع إلى أكثر من 8300 قتيل، فيما لا يزال عمال الإنقاذ يواصلون بذل الجهود للبحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.