شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: إصابتان أحدهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إصابة شابين، أحدهما بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي مقتضب - أن شابا وصل إلى المستشفى بحالة توقف قلب وتنفس، جراء إصابته برصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم، وتم إجراء الإنعاش اللازم له، وهو الآن في العناية المكثفة. وأوضحت الوزارة أن الشاب الثاني أصيب برصاصتين في اليد اليمنى، وحالته مستقرة.

يذكر أن جمع غفير من الفلسطينيين، شيع أمس الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى حمزة الأشقر (17 عامًا) بعد استشهاده برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مُخيم "عسكر" شرق محافظة "نابلس" في شمال الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى "رفيديا"، عقب مراسم عسكرية، بمشاركة مُمثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية.

وألقى أقارب الشهيد نظرة الوداع عليه في منزلهم بالمخيم، ثم انطلق موكب التشييع إلى مقبرة المخيم لمواراته الثرى، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الفتى الأشقر، متأثرا بإصابته برصاصة في وجهه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس.

وبارتقاء الشهيد حمزة الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 42 شهيدا، بينهم تسعة أطفال وسيدة مسنة.