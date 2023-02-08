شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا لأكثر من 8000 قتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الرسمية الحكومية في كل من سوريا وتركيا عن تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين أول أمس إلى أكثر من 8000 قتيل وعشرات آلاف من الجرحى والمصابين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن فرق الدفاع المدني ومصادر إعلامية تركية أن تلك الأرقام غير نهائية، وأن الأرقام مرشحة للارتفاع بشكل كبير نتيجة وجود الآلاف من الأسر والعائلات ما زالت تحت الأنقاض، وفي الوقت تم الإعلان عن مقتل نحو 6000 شخص في تركيا، وأعلنت وزارة الصحة السورية وفرق الإنقاذ فى الشمال السوري مقتل أكثر من 2000 شخص.

وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى، كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت وبعض المناطق فى الأردن وفلسطين، فى وقت ضربت ارتدادات قوية للزلزال مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المبانى.