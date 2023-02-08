شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تضامنها مع تشيلى إثر سقوط ضحايا جراء حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع تشيلي قيادة وحكومة شعبا، إثر حرائق الغابات التي تأثرت عدة مناطق بها، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين.
وتقدمت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، بخالص تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت حرائق في الغابات قد اندلعت في وسط تشيلي أسفرت عن مقتل 24 شخصاً وإصابة 1182 آخرين، وفق الحصيلة التي أصدرتها السلطات المحلية الإثنين الماضى.