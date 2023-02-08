شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعرب عن تضامنها مع تشيلى إثر سقوط ضحايا جراء حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع تشيلي قيادة وحكومة شعبا، إثر حرائق الغابات التي تأثرت عدة مناطق بها، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين.