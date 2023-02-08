شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير تؤكد الدور المحوري للجاليات الفلسطينية بالخارج في الدفاع عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين في المنظمة فيصل عرنكي، الثلاثاء، على محورية دور الجاليات الفلسطينية في الخارج في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال عرنكي، في تصريحات ، إن الهوية الفلسطينية الجامعة هي وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وإن من أبرز حقوق الشعب الفلسطيني هو حق تقرير مصيره الذي يتجسد بحق العودة، وحق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق فلسطينيي الـ48 في المواطنة والمساواة الكاملة، وإلغاء نظام التمييز العنصري.

وأكد أن دائرته تعمل بروح التعاون القائم على الشراكة والاحترام المتبادل مع جميع المؤسسات الفلسطينية، والمرتكز على منهج علمي سليم لخدمة الوطن والمجتمع، وهي تشكل المرجعية وقناة الاتصال الرسمية مع الجاليات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن هذه اللقاءات تأتي في السياق الاستراتيجي لعمل الدائرة وتعزيز توجهاتها وتمكينها، من خلال التركيز على وحدة التمثيل الفلسطيني وحمايته وتفعيل التواصل بين الوطن والشتات.

وأهاب عرنكي بالجاليات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها بذل جهودها والتحرك لدى الرأي العام على المستويين الشعبي والرسمي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإدانتها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية والقيام بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.