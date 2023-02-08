شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تعزى الحكومة السورية فى ضحايا الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت موريتانيا تعازيها الى الدولة السورية اثر حادث الزلزال.

وذكر بيان للخارجية الموريتانية، أن الحكومة تعبر عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية العربية السورية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، إثر الفاجعة الكبيرة التي ألمت بهم، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب شمال البلاد.

وتابع البيان "في الوقت الذي تشاطر فيه الحكومة الموريتانية أسر الضحايا والجرحى والمتضررين من الشعب السوري الشقيق آلامهم، فإنها تتضرع إلى المولى جلت قدرته أن يمن على الذين قضوا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل".