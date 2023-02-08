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مباحثات سعودية- إيطالية حول العلاقات الثنائية بين المملكة وروما

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، العلاقات الثنائية بين المملكة وإيطاليا.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء (واس).

من ناحية أخرى، استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، كبير المستشارين العلميين لوزير الداخلية البريطاني المدير العام لمجموعة العلوم والتكنولوجيا والتحليل والأبحاث والإستراتيجيات بوزارة الداخلية البريطانية جينيفر روبن، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض بالسفير التشيكي لدى المملكة يوراي كوديلكا، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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