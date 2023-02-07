شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل "القاهرة الإخبارية": لبنان أرسلت فرقة إنسانية لسوريا لدعمها فى مواجهة الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية اليوم دعمًا منها لسوريا في مواجهة الزلزال، ففي البداية غادرت فرقة إنسانية وصلت لسوريا وبدأت عملها مكونة من فرق من الجيش اللبناني والدفاع المدني اللبناني والصليب الأحمر وهيئة الإغاثة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم توجيه هذه الفرق بشكل كامل لأعمال الإغاثة والإنقاذ من قِبل الدولة اللبنانية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الدولة اللبنانية قررت إعطاء الأولوية اليوم لجميع معابرها ومنافذها لاستقبال المساعدات وقوافل الإغاثة من جميع دول العالم؛ لتكون لبنان هي المعبر والممر الأساسي للدولة السورية في هذه الأزمة.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أنه لا يوجد حتى الآن أية أنباء رسمية عن وصول مساعدات رسمية إلى لبنان متجهة إلى سوريا، ولكن جميع المطارات والموانئ باتت مفتوحة أمام قوافل الإغاثة للشعب السوري، موضحا أن لبنان رفعت جميع القيود والإجراءات المالية والرسوم المتعلقة على القوافل الخاصة بإغاثة سوريا في هذه الأزمة.

ولفت مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إلى أن هناك تحركًا لبنانيًا بارزًا باجتماع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب مع منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا وعدد من رؤساء المنظمات الأممية في لبنان كاليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات المتعلقة بالعمل الإنساني، وتم الاتفاق على صيغة بعينها لتنسيق جهود الدعم الموجة للدولة السورية والشعب السوري بشكل عام.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه كان هناك لقاء منذ قليل لـ"بوحبيب" أيضًا مع سفير سوريا في لبنان أيمن سوسان الذي تسلم منه قائمة بالاحتياجات السورية خلال الفترة المقبلة في جهود الإغاثة.