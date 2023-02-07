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الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 6 إرهابيين في الأنبار وسامراء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 إرهابيين في الأنبار وسامراء.

وذكرت المديرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من الأنبار وسامراء، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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