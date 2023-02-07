شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم شهيد مخيم عسكر بنابلس.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين لـ42 منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جمع غفير من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الفتى حمزة الأشقر (17 عامًا) بعد استشهاده برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مُخيم "عسكر" شرق محافظة "نابلس" في شمال الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى "رفيديا"، عقب مراسم عسكرية، بمشاركة مُمثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية.

وألقى أقارب الشهيد نظرة الوداع عليه في منزلهم بالمخيم، ثم انطلق موكب التشييع إلى مقبرة المخيم لمواراته الثرى، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كانت وزارة الصحة أعلنت استشهاد الفتى الأشقر، فجر اليوم، متأثرا بإصابته برصاصة في وجهه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس.

وبارتقاء الشهيد حمزة الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 42 شهيدا، بينهم تسعة أطفال وسيدة مسنة.