شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الأسير الفلسطيني: 900 مُعتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 900 معتقل، من بينهم المعتقلة رغد الفني، وخمسة أطفال.

وأضاف النادي - في بيان صحفي - أن المعتقلين الإداريين يقبعون بشكل أساس في ثلاثة سجون، هيعوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وأشار إلى أن ‏الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، بواقع 2409 أوامر.

وبين أن أكبر المعتقلين الإداريين سنًا هو المعتقل جمال النسر (76 عامًا)، مُشيرًا إلى أن 80% من المُعتقلين الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقًا، ومنهم من أمضى في الأسر سنوات.

وأضاف نادي الأسير أن ‏أكثر من 80 معتقلاً إداريًا يواصلون مُقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.