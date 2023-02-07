شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين: يجرى التأكد من وجود مواطنين بين ضحايا غرق قارب قبالة "ليسڤوس" اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المُستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، "إن الوزارة تتابع حادث غرق قارب جديد بعد اصطدامه بصخور جزيرة "ليسڤوس" اليونانية"، مشيرا إلى أن جنسيات المهاجرين غير معروفة حتى اللحظة، وأن العمل يجرى للتأكد من وجود مواطنين فلسطينيين على متنه أم لا.