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محافظ اللاذقية السورية: فرق الإنقاذ تنجح فى انتشال طفلين وامرأة من تحت الأنقاض

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محافظ اللاذقية بسوريا، عامر هلال، أن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال طفلين وامرأة من تحت الأنقاض، وهم علي قيد الحياة.

ذكر ذلك التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية، تسليم سيارات محملة بالمواد الغذائية والأغطية إلى مراكز إيواء جامع الروضة والمدينة في مدينة اللاذقية وجامع السلطان إبراهيم والملعب البلدي في جبلة. 

وكان محافظ اللاذقية قد أعلن - في وقت سابق - ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المحافظة إلى 139، والمصابين إلى 350، في حصيلة غير نهائية، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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