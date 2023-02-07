رئيس فلسطين يهنئ العاهل الأردني بمناسبة الذكرى الـ24 لتوليه مهامه الدستورية

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحلول الذكرى الـ24 لتوليه مهامه الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال عباس - في برقية التهنئة - إن "المملكة الأردنية الهاشمية شهدت ومازالت خلال تقلدكم الحكم، مواصلة مسيرة أسلافكم المظفرة بالتنمية والازدهار، وبالدفاع عن قضايا أمتنا المجيدة، وخاصة قضية شعبنا الفلسطيني ومقدساته وأقصاه الشريف، الذي تولونه جل اهتمامكم ودعمكم ورعايتكم".

وأعرب الرئيس الفلسطيني أن تشهد العلاقت الأخوية والتاريخية المزيد من التطور والارتقاء بها إلى للمستوى الأمثل.