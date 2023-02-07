شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأشغال اللبنانى: فتح جميع المرافق الجوية والبحرية أمام المساعدات الإنسانية الموجهة لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه فتح جميع المرافق الجوية والبحرية أمام شركات النقل المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ ، خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة تدعيات الزلزال الذي حصل أمس.

وقال حميه - في تصريحات اليوم - إن هذا القرار جاء بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، موضحا أن بعض الشركات تمتنع عن الرسو والهبوط في الموانئ والمطارات السورية نتيجة العقوبات المفروضة عليها.

وأكد أنه أجرى اتصالات مع عدد من شركات القطاع الخاص والتي أبدت استعدادها للمساهمة في عمليات رفع الأنقاض من خلال معدات توفرها لهذه الغاية، وسيتم التواصل بينها وبين المجلس الأعلى للدفاع والسفارة السورية لتنسيق الأعمال. وشدد حميه على أن ما حصل في شمال سوريا كارثة إنسانية، معتبراً أن البعثة ذات الطابع الإنساني التي ستتوجه اليوم لسوريا، تمثل الشعب اللبناني الذي يقف مع سوريا في أصعب الظروف التي تمر بها.

كما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تشكيل وفد وزاري يتوجه غدا الأربعاء إلى سوريا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا، والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة .