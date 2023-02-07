شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزة عملية ومفيدة تظهر في "واتس آب".. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على ميزة عملية ومفيدة للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على "واتس آب" يختبرون ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على التحكم بقوائم المراسلة، ليكونوا قادرين على نقل المراسلة التي يريدونها إلى رأس القائمة لديهم كما في تطبيق "تليغرام"، وهذه الميزة ستكون متاحة بالنسبة للمراسلات الفردية أو الجماعية.

ميزة عملية ومفيدة تظهر في "واتس آب".. ما هي؟

وأشار موقع WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ظهرت في نسخة (2.23.3.17) التجريبية لـ "واتس آب" على أجهزة أندرويد، لكن لم يتم الإفصاح عن الموعد المحدد لطرحها للمستخدمين.



ويرى بعض المحللين أن الميزة الجديدة ستختصر الوقت وتسهّل على مستخدمي "واتس آب" إمكانية العثور على الرسائل المهمة لديهم في قوائم المحادثات، ولن تضطرهم لنقل محادثة معينة إلى قائمة "المحادثات المفضلة"، أو قائمة "المحادثات المحفوظة.

ومنذ مدة حصل مستخدمو تطبيق واتس آب" على العديد من الميزات المهمة والعملية منها ميزة تساعد المستخدم على مراسلة نفسه عبر التطبيق، ليستطيع إرسال بعض التذكيرات أو الملاحظات المهمة له لرقمه الشخصي عبر التطبيق.

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون البرمجة أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل على ميزة ستكون مهمة للكثيرين من مستخدميه.

وتبعا للمعلومات التي ذكرها موقع WABetaInfo فإن "الإصدار التجريبي من تطبيق واتس آب والذي يتم اختباره مع أجهزة أندرويد حصل على ميزة تساعد المستخدمين على حفظ بعض الرسائل التي قد تختفي عند استعمال ميزة الحذف التلقائي".

ويشير الخبراء إلى أن مستخدمي "واتس آب" يمكنهم حاليا إرسال رسائل مع ميزة "الحذف التلقائي" أي أن هذه الرسائل ستختفي من المحادثات تلقائيا بعد 24 ساعة، ولكن مع الميزة الجديدة سيكون بإمكان المرسل استعادة بعض هذه الرسائل وحفظها بشكل فردي إذا أراد، أو تحديد بعض لرسائل في المحادثات كي لا تختفي تلقائيا.



ومع الميزة المنتظرة سيتمكن المستخدم من الاحتفاظ بالرسائل التي أمكنه استعادتها بعد الحذف، وفي حال أنه لم يحفظها فستختفي نهائيا ولن يتمكن من استعادتها كما باقي المراسلات عن استعمال ميزة "الحذف التلقائي".

وتجدر الإشارة إلى أن "واتس آب "أعلن منذ مدة عن ميزة "Message to Self"، والتي يتمكن من خلالها المستخدم حفظ الملاحظات والتذكيرات والمحتويات الأخرى عبر مراسلة مع حسابه الخاص على التطبيق.