شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ اللاذقية السورية: فرق الإنقاذ تنجح فى انتشال طفلين وإمرأة من تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محافظ اللاذقية بسوريا، عامر هلال، أن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال طفلين وامرأة من تحت الأنقاض، وهم علي قيد الحياة.

ذكر ذلك التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية، تسليم سيارات محملة بالمواد الغذائية والأغطية إلى مراكز إيواء جامع الروضة والمدينة الرياضية في مدينة اللاذقية وجامع السلطان إبراهيم والملعب البلدي في جبلة.

وكان محافظ اللاذقية قد أعلن - في وقت سابق - ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في المحافظة إلى 139، والمصابين إلى 350، في حصيلة غير نهائية، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.