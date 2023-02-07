شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السورى يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2990 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال المسؤول في الدفاع المدني السوري فراس الخليفة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في المناطق المنكوبة من الزلزال الذي ضرب القرى والبلدات القريبة من الحدود مع تركيا والتي أسفر حتى هذه اللحظة عن مقتل 790 شخصا وإصابة أكثر من 2200 آخرين بجروح متفاوتة بعضهم في حالة خطيرة"، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب وجود عائلات كثيرة تحت الأنقاض وسط صعوبات كثيرة لانتشالهم حتى الآن.

وأشار المسؤول السوري إلى تضرر الكثير من المباني السكانية في المناطق التي تأثرت بشكل كبير من الزلزال الذي خلف أوضاعا وصفها بـ"الكارثية" في شمال غرب سوريا، مؤكدا الحاجة إلى مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الزلزال المدمر في سوريا.

وضرب زلزال فجر أول أمس الإثنين، منطقة تركيا وسوريا بلغت قوته 4ر7 درجات، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.