شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول متلازمة "دونالد داك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور مارتن رينيو إن متلازمة "دونالد داك" (Donald Duck Syndrome) عبارة عن انحناء شديد في الفقرات القطنية مع تقوس البطن للأمام.

كل ما تريد معرفته حول متلازمة "دونالد داك"

وأضاف طبيب العظام الألماني أن المريض يتخذ مشية تشبه مشية البطة على غرار الشخصية الكرتونية "دونالد داك"، مشيرا إلى أن هذه المشية لا تبدو مثيرة للسخرية فحسب؛ بل تسبب أيضا آلاما بالظهر وترفع خطر الإصابة بانزلاق غضروفي.

وأوضح رينيو أن السبب في "مشية البطة" يعود إلى الانحناء الشديد للفقرات القطنية، نتيجة الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب مع قلة ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مشيرا إلى أن هذه المتلازمة تصيب موظفي العمل المكتبي بصفة خاصة.

ولمواجهة هذه المتلازمة، يتعين على موظفي العمل المكتبي تغيير وضعية الجلوس والاستلقاء إلى الخلف والنهوض والسير في مكان العمل من آن إلى آخر، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية للحفاظ على مرونة وحركية العضلات والمفاصل والأربطة والأوتار.

يرجع الشعور بوخز وألم في الساقين ليلا إلى عدة أسباب، على رأسها متلازمة تململ الساقين.



وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب، أنه إلى جانب الشعور بوخز في الساقين تشمل أعراض هذه المتلازمة أيضًا الحاجة الدائمة لشد العضلات وتمددها، وهي غالبا ما تتسبب في الإصابة باضطرابات شديدة في النوم، ما يؤدي بالطبع إلى الشعور بإعياء شديد واضطرابات في التركيز نهارا.

ويمكن مواجهة متلازمة تململ الساقين من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية على نحو معتدل، بالإضافة إلى أخذ حمامات متناوبة (ساخن وبارد)، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الشعور بوخز في الساقين، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ حيث إنه قد ينذر بأمراض خطيرة مثل قصور الكلى ومشاكل الغدة الدرقية.