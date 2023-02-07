شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلازل فى تركيا وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تقديم المساعدات الإنسانية إلى ضحايا الزلازل في تركيا وسوريا.

فمن جانبها، تعهدت الولايات المتحدة ببذل ما في وسعها بالتنسيق مع تركيا لمساعدة ضحايا الزلازل المدمرة التي شهدتها (أنقرة) و(دمشق).

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني - أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو؛ لتقديم خالص تعازيه في الخسائر الفادحة في الأرواح جراء الزلازل، وبحثا السبل التي يمكن للولايات المتحدة وشركائها أن يساعدوا بها بشكل أفضل.

وأكد بلينكن أن استجابة (واشنطن) الأولية للمساعدة جارية بالفعل وتعهد ببذل كل ما في وسعه بالتنسيق مع تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، مشيرا إلى ضرورة بقاء المعابر الإنسانية إلى سوريا مفتوحة.

وقال البيان :"يجب أن تظل المعابر الإنسانية في سوريا مفتوحة للمنظمات غير الحكومية للتحرك عبر الحدود، على خلفية الزلزال المدمر التي تعرضت له سوريا وتركيا "، مضيفة أن " القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة التركية جاهزة لاستضافة فرق الإنقاذ للمساعدة في إنقاذ المتضررين من الزلزال".

من ناحيته، أكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، أن وحدة متقدمة من فرق الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث قد غادرت اليابان الليلة الماضية متوجهة إلى تركيا.

وأضاف المتحدث - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إنه "لم يُسمع بوجود أي ضحايا يابانيين حتى الآن".

بدوره، أشار المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إرسال مساعدات أخرى إلى سوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وأضاف مجيد، وفقا لقناة (العراقية الإخبارية) أنه سيتم إرسال فريق متخصص من الدفاع المدني للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين، وفي السياق، وصلت أول طائرة مساعدات عراقية إلى مطار دمشق الدولي، محملة بأكثر من 60 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال ومساندة عمليات الإغاثة جراء الزلزال المُدمر.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أن (إسلام أباد) أرسلت أول حزمة من مواد الإغاثة وفرق الإنقاذ إلى تركيا من أجل مساعدة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا أمس الإثنين وخلف آلاف القتلى والمصابين.

وذكر المكتب - في بيان نقله تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي - "أن طائرة من طراز (سي -130) تقل فريق بحث وإنقاذ من الجيش الباكستاني أقلعت من قاعدة "تشاكلالا" الجوية في مدينة (روالبندي) مساء أمس، مشيرا إلى أن فريق إنقاذ مؤلف من 50 شخصا بالإضافة إلى 25 طنا من مواد الإغاثة غادروا إلى تركيا عبر رحلة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن طائرة أخرى من طراز (سي-130) تحمل سبعة أطنان من مواد الإغاثة بما في ذلك الأدوية والخيام والبطاطين ومواد الإغاثة الأخرى ستقلع إلى مدينة (إسطنبول) التركية من مدينة (لاهور) شمال شرقي باكستان في وقت لاحق اليوم.