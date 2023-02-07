شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لوضع المساواة بين الجنسين ضمن قضايا السلم والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية-إدارة المرأة) الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الدورة "67" على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمرأة العربية برئاسة جمهورية العراق، الرئاسة الحالية للجنة المرأة العربية، وبحضور متميز من الدول العربية حيث شارك بالاجتماع الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة من ثمانية عشر دولة عربية، لمناقشة مسودة البيان العربي الذي سيقدم في اعمال الدورة 67 للجنة وضع المرأة تحت عنوان "الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع التنسيقي للخروج برؤية عربية من خلال صياغة هذا البيان بهدف السعي للنهوض بالمرأة العربية من خلال العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

وعقد الاجتماع العربي التحضيري بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي للدول العربية، وترأست اعمال اللجنة الدكتورة يسرى كريم محسن مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية، وبحضور وزير التنمية الاجتماعية بجمهورية السودان أحمد آدم بخيت، رئيس الدورة السابقة، للجنة المرأة العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية.

وتحرص الأمانة العامة على عقد اجتماعات لجنة المرأة العربية بداية شهر فبراير من كل عام تزامناً مع يوم المرأة العربية في الأول من فبراير، وانطلاقاً من حرص الجامعة العربية على الاهتمام بقضايا حقوق وتمكين المرأة.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن الأمانة العامة تثمن الجهد العربي المشترك في إثراء البيان العربي الصادر عن الاجتماع، وعن الاهتمام بوضع قضايا المرأة في أوضاع اللجوء والنزوح وتحت الاحتلال في سياق التكنولوجيا والمرأة ذات الإعاقة لاسيما الإعاقة البصرية، وكذلك التكيف مع تغير المناخ والكوارث البيئية في سياق العصر الرقمي.

كما أكدت على أهمية الربط بين قضية المساواة بين الجنسين، وتحقيق السلم والأمن في سياق التكنولوجيا خاصة في ضوء وضع برنامج جديد للسلام على المستوى الدولي تحضيراً لقمة المستقبل.

ومن المقرر أيضاً أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية (د.42) عدداً من الموضوعات الهامة حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، من أهمها التحضير للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (67) وإطلاق نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية، ومتابعة تنفيذ المبادرة الإقليمية المشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاقتصادي للنساء في الاقتصاد الأخضر، وقضايا المرأة والأمن والسلام ومكافحة الارهاب، والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة.