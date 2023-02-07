شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاتحادية بالعراق تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكمت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة الحوار لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق وفق الدستور والقانون بما يحمي مصالح المواطنين.



وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس رشيد استقبل وفدا من برلمان إقليم كردستان، وبحثا التطورات السياسية في البلاد بما في ذلك ما يتعلق بالإقليم، وأكد الرئيس العراقي أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد.



وأشار الرئيس رشيد إلى أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلاد لما لها من تأثير في حياة المواطنين والشروع في عمليات البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية، وشدد على ضرورة تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة وخاصة البنود المتصلة بشكل مباشر بمتطلبات المواطنين للارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية.