شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 769 قتيلا و1448 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 769 وفاة، و 1448 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية، وذلك حسبما أفاد موقع روسيا اليوم فى شريط عاجل.

وكانت قد وجهت سوريا نداء إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية لمد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، معربة عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها.