شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن مشروع رقمنة سفر إفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل الحرم المكي الشريف، هذا العام من خلال رقمنة سفر إفطار رمضان المبارك داخل المسجد الحرام، لمواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تُواجه مقدمي الخدمة، وإطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية تأتي هذه التطورات بمتابعة وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.