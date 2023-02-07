شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب العراقى" يؤكد أهمية زيادة حجم التعاون النيابى والاقتصادى مع باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، أهمية زيادة حجم التعاون النيابي والاقتصادي مع باكستان.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي -في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، الإثنين "أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل نائب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ميرزا محمد أفرايدي والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية زيادة التعاون وتبادل الخبرات ما بين مجلس النواب العراقي ونظيره الباكستاني ودعم الجوانب الاقتصادية والتجارية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد المندلاوي، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتي تعززت بوجود العديد من العوامل المشتركة وخاصة التعاون في مجالات الطاقة والأمن، داعيا إلى الإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة، والتعاون في قطاع السياحة الدينية وزيادة عدد الرحلات الجوية.