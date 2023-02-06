شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد الحاجة لبناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، سعي بلاده لبناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة، وقال: إن البرنامج الحكومي يشجع على مد جسور التعاون والعلاقات مع الجميع.



وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء رشيد بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.



وشدد الرئيس العراقي على ضرورة تدعيم وتطوير العلاقات في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي، وأهمية ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البنّاء، وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، منوها بضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.. مشيدا بمواقف روسيا الداعمة لبلاده في حربه ضد الإرهاب وجهوده لحماية أمنه.



وأشار رشيد إلى معاناة الشعب العراقي من الحروب والعنف طيلة العقود الماضية، وأن الوضع حاليا آمن ومستقر في جميع المدن العراقية، مؤكدا وجود ترحيب ودعم من المجتمع الدولي للحكومة في سعيها إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع الخدمي.