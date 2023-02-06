شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يلتقى الرئيس الكرواتي.. ويدعو للارتقاء بالعلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس الكرواتى زوران ميلانوفيتش، الذي يقوم حالياً بزيارة الى القاهرة.



أبو الغيط ورئيس كرواتيا

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن الرئيس الكرواتي أعرب خلال اللقاء عن الأولوية التي توليها بلاده لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعميق التعاون في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حالياً على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يمثل أساساً يمكن البناء عليه من أجل تحقيق طفرة في مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.



لقاء أبو الغيط والرئيس الكرواتي

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أعرب بدوره عن تقديره الكبير للمواقف الكرواتية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات التي تربط بين الجانبين العربي الكرواتي والاستفادة في هذا الصدد من التقارب الثقافي والحضاري الكبيرين في تحقيق هذا الهدف.