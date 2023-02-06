كردستان العراق تعلق صادراتها النفطية عبر تركيا كإجراء احترازى بعد الزلزال

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة كردستان العراق تعليق صادراتها النفطية عبر تركيا كإجراء "احترازي" بعد الزلزال، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا، وانهيار ألفين و834 مبنى.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت إلى خسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا

دشنت قطر والكويت جسرا جويا إلى تركيا يشمل مساعدات وطواقم طبّية عاجلة، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا الأنباء القطرية والكويتية عبر موقعهما الإلكتروني.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بانطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم الاثنين.

ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

فيما أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجه بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال.