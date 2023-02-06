شكرا لقرائتكم خبر عن دول خليجية تدشن جسرا جويا إلى تركيا يشمل مساعدات وطواقم طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت قطر والكويت جسرا جويا إلى تركيا يشمل مساعدات وطواقم طبّية عاجلة، وذلك بحسب ما نقلته وكالتا الأنباء القطرية والكويتية عبر موقعهما الإلكتروني.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بانطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الجمهورية التركية الشقيقة لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا اليوم الاثنين.

ويرافق أولى رحلات الجسر الجوي فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) مجهز بآليات متخصصة بعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني ومساعدات إغاثية وخيم ومستلزمات شتوية.

فيما أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجه بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال.

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.

شهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت إلى حسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا