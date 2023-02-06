شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرصد زلزالا آخر جنوبي تركيا بقوة 7.5 ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد ظهر اليوم الاثنين، زلزالا آخر بقوة 7.5 ريختر مركزه جنوبي تركيا.



وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال الأول المسجل في تمام الساعة 1.25 بعد الظهر بتوقيت عمان وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد عن عمان 685 كيلو مترا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، إقامة ممر جوي؛ لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المنطقة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وخلف مئات القتلى والمصابين.

ونقل تليفزيون (إيه نيوز) التركي عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار قوله: "قمنا بتعبئة طائراتنا لإرسال فرق طبية وفرق بحث وإنقاذ إلى منطقة الزلزال".

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا، إلى 912 قتيلاً و5385 جريحاً على الأقل، وفقاً لبيانات نشرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى انهيار 2818 مبنى، ما يثير مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى، في الوقت الذي سقط فيه مئات القتلى في سوريا المجاورة.